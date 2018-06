Gesucht: Ein Weg für Italiener im Südwesten aus der Bildungsmisere

Sind Italiener die Pechvögel in Baden-Württembergs Bildungssystem? Der Integrationsexperte der CDU im Landtag, Bernhard Lasotta, sagt mit Blick auf die Leistungen italienischer Schüler: „Das sind die Bildungsverlierer in unserem Land mit den schlechtesten Abschlüssen.“

Im Ministerium heißt es, es sei nicht angemessen, pauschal über Nationalitäten zu urteilen. Schon generell sei fraglich, wie man Bildungsverlierer definiere. „Es gibt Schüler mit Hauptschulabschluss oder auf der Haupt/Werkrealschule, die durchaus damit zufrieden sind, weil sie eine Lehre anstreben oder auf eine berufliche Schule wechseln wollen.“

Tatsächlich ist die Datenlage weder gut noch aktuell. Bisher wird in den amtlichen Statistiken meist nur nach Staatsangehörigkeit unterschieden. Schüler mit italienischen Wurzeln und deutschem Pass werden also als Deutsche gezählt. Für künftige Schulstatistiken will das Kultusministerium mit Hilfe eines Fragebogens Erkenntnisse über den Migrationshintergrund gewinnen. Darüber hinaus sind die meisten Angaben mehrere Jahre alt, was zeitnahe Analysen schwierig macht.

Gemeinsame Erklärung

Feststellen lässt sich: Der Anteil italienischer Schüler, die nach der neunten Klasse die Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen haben, lag nach Zahlen des Statistischen Landesamts 2011 mit 4,5 Prozent über dem Durchschnittswert bei ausländischen Schülern (3,8). Zum Vergleich: Bei den Griechen waren es 2,4 und bei Deutschen 1,5 Prozent. Laut einer Einschulungsuntersuchung aus demselben Jahr ist der Sprachförderbedarf bei Kindern aus italienischen Familien höher als etwa bei Griechen, Russen oder Serbokroaten. Wenn zu Hause nur Italienisch gesprochen wird, bestehe intensiver Förderbedarf bei zwei Dritteln (67,1 Prozent) der Schüler. Spricht die Familie auch Deutsch, gilt das immer noch für mehr als ein Drittel (38,6 Prozent).

Das italienische Generalkonsulat in Stuttgart hat das Problem erkannt und unterzeichnete 2011 eine gemeinsame Erklärung mit dem Kultusministerium, um vor allem einen speziellen Förderunterricht für italienische Kinder mit Schulproblemen voranzutreiben. Gut 400 Schüler nahmen dem Leiter der Schulabteilung im Konsulat, Massimo Mongero, zufolge an den Kursen bislang teil. Rund 10 000 Stunden kamen so zusammen - ein Fünftel davon in Mathematik, der Rest in Deutsch. „In vielen Fällen haben wir gute Ergebnisse gehabt.“

„Niemand hat eine Lösung“

Der Förderunterricht alleine sei aber keine Lösung, sagt Mongero. „Das Problem bleibt, und wir müssen noch weitere Maßnahmen finden.“ So will das Konsulat, das gut 160 000 Italiener vertritt, in diesem Jahr die Arbeit mit den Eltern verbessern - ein Aspekt, den das Kultusministerium in der einzigen ähnlichen Erklärung mit dem Türkischen Generalkonsulat bereits 2010 forciert hatte. Italienischen Eltern solle künftig das deutsche Schulsystem und die Hilfsangebote besser erklärt werden, kündigt Mongero an. Dazu seien Gespräche mit dem Kultus- und dem Integrationsministerium geplant.

Ein weiterer Punkt, der die Sache im Südwesten verkompliziert: Für Bildung ist das Kultusministerium zuständig, für Migranten Integrationsministerin Bilkay Öney (SPD). CDU-Mann Lasotta sieht vor allem Öney in der Pflicht. Aus deren Haus heißt es, Ministerium und Konsulat tauschten sich regelmäßig aus. Grundsätzlich werde aber nicht nach bestimmten Migrantengruppen unterschieden.

Die Frage nach einem Weg aus der Bildungsmisere beantwortet das alles nur unbefriedigend. Zwar seien schon viele wissenschaftliche Analysen gemacht worden, sagt Mongero. „Aber im Moment hat noch niemand eine Lösung.“ Es bleibe viel zu tun. Der frühere Stuttgarter Generalkonsul, Alessandro Giovine, der die Erklärung mit dem Land unterzeichnet hat, führte etwa die räumliche Nähe zur Heimat an oder den „Koffer im Kopf“ ehemaliger Gastarbeiter, der viele Italiener von einer klaren Trennung von ihrer Heimat abhalte. Mongero: „Es ist ein bisschen seltsam, dass nach 50 Jahren das Problem noch da ist.“