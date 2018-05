Gestrandet auf dem Rhein: Schiffsunfall legt Wasserweg lahm

Weil sich drei Transportboote von ihrem Motorschiff gelöst haben, ist die Schifffahrt auf dem Rhein bei Karlsruhe an Pfingsten zum Stillstand gekommen. Schuld war eine defekte Ruderanlage, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das führende Schiff war am Sonntag aus seiner Fahrrinne geraten. Drei angekoppelte Transporter waren deshalb auf Dämme geprallt, die in den Fluss hineinragten, und hatten ihre Verbindung zum Hauptschiff verloren. Erst am späten Abend konnte der Wasserweg wieder freigegeben werden, nachdem alle Transporter geborgen waren. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 100 000 Euro.

