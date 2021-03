Gespräche über neue Landesregierung gestartet

Die Grundschule der Gemeinschaftsschule Wangen (GMS) blieb nach den nachgewiesenen Corona-Infektionen am Montag planmäßig geschlossen. Ab Dienstag wird wieder Präsenzunterricht in voller Klassenstärke angeboten. Doch die Klassenzimmer an der Praßbergschule werden vorerst leer bleiben. Rund 90 Prozent der Eltern haben ihre Kinder vom Präsenzunterricht befreien lassen.

Nachdem in der vergangenen Woche bei zwei Grundschülern der Praßbergschule eine Infektion mit der Corona-Variante B.