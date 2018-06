In der Diskussion um die Nitratbelastung des Grundwassers im Osten der Schwäbischen Alb wollen die Behörden ihre Gespräche an diesem Freitag fortsetzen. Geladen sind neben der Landeswasserversorgung (LW) unter anderem Vertreter der Ministerien für Ländlichen Raum und Umwelt, der Regierungspräsidien Stuttgart und Tübingen sowie der betroffenen Landratsämter Alb-Donau, Heidenheim und Ostalb, wie ein Sprecher des Agrarministeriums heute sagte. Bei dem Treffen in Stuttgart solle es um „alle aufgeworfenen fachlichen und rechtlichen Fragen“ gehen.

Auslöser des Konflikts war ein von der LW im Herbst 2014 verhängtes Verbot, Gülle auszubringen, um die Wasserqualität zu sichern. Nitrat, das auch in Gülle enthalten ist, gefährdet zwar nicht die Gesundheit. Der Stoff kann im Körper aber zu Nitrit umgewandelt werden, das unter anderem den Sauerstofftransport im Blut blockiert. Das Ministerium betont, landesweit seien die Nitratwerte seit 1994 im Mittel rückläufig. Einzige Ausnahme sei ein Teilgebiet in Donauried-Hürbe.

Seit dem jüngsten Gespräch im November stehen Lösungsvorschläge der Landesregierung im Raum, darunter freiwillige Vereinbarungen mit den Landwirten. „Ob das zielführend ist, müssen wir prüfen“, sagte ein Sprecher der LW. Wichtig sei ein Ergebnis, mit dem die Nitratbelastung langfristig gesenkt werde. Die LW versorgt rund 250 Kommunen jährlich mit etwa 90 Millionen Kubikmetern Trinkwasser.

