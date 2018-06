Gesperrte Straßen, umgekippte Bäume und Autos: „Andrea“ zieht über den Süden

„Andrea“ ist durch den Süden Deutschlands gezogen: Der Orkan knickte Bäume um und deckte Dächer ab. Viele Straßen waren nicht befahrbar. In Oberfranken starb eine Autofahrerin wegen eines wetterbedingten Unfalls.

Eine 43 Jahre alte Autofahrerin starb in Weißenstadt (Oberfranken) nach einem Frontalzusammenstoß. Nach Polizeiangaben war ein anderes Auto vermutlich von einer Sturmböe in den Gegenverkehr gedrückt worden und hatte so den tödlichen Unfall verursacht.

In weiten Teilen der Region blockierten umgestürzte Bäume die Straßen. Auf der B312 bei Berkheim (Kreis Biberach) hat eine Sturmböe einen Lastwagen erfasst und umgekippt. Die Straße war für mehrere Stunden blockiert. Die beiden Insassen konnten das Führerhaus nicht verlassen, weil der Wind die oben liegende Beifahrertüre zudrückte. Die Feuerwehren aus Berkheim und Erolzheim befreiten Fahrer und Beifahrer, beide hatten den Unfall ohne Verletzungen überstanden.

Die Polizei am Bodensee meldete keine größeren Schäden. Im Bodenseekreis und im Kreis Konstanz blockierten zwar mehrfach umgestürzte Bäume die Fahrbahnen, berichten die Polizeidirektionen Konstanz und Friedrichshafen. Die Hindernisse wurden jedoch rasch von den Freiwilligen Feuerwehren beseitigt.

In drei Fällen wurden fahrende Autos durch umstürzende Bäume beschädigt, die Insassen kamen jeweils mit dem Schrecken davon.

Der Katamaran zwischen Friedrichshafen und Konstanz hat seinen Dienst komplett eingestellt.

Auch im Allgäu registriert die Polizei seit der Nacht vermehrt Sturmschäden wie blockierte Straßen, umgewehte Schilder und beschädigte Autos.

Im Landkreis Tuttlingen und im Schwarzwald-Baar-Kreis mussten ebenfalls umgestürzte Bäume von Straßen geräumt werden.

Die beiden Donnerstgasvorstellungen des Weihnachtscircus in Ulm wurden wegen des Sturmtiefs abgesagt.

Während der Gewitterfront, die das Land am Nachmittag von Norden noch Süden überquerte, hat der Deutsche Wetterdienst vielerorts Windgeschwindigkeit von deutlich über 90 Stundenkilometern gemessen. Auf dem Feldberg waren es zeitweise sogar knapp 180 Stundenkilometer, sagte eine Meteorologin. Oft kamen Schnee- und Graupelschauer runter.

„Andrea“ hat zudem Kälte mitgebracht. Die Schneefallgrenze sinkt in der Folge auf rund 400 Meter. Autofahrer sollten weiter mit glatten Straßen rechnen, hieß es.

Heftig tobte "Andrea" in Bayern: In weiten Teilen des Freistaats blockierten umgestürzte Bäume die Straßen. In Regensburg und Thannhausen wurden die Dächer eines Möbelhauses und eines Supermarktes abgedeckt. Um die umherfliegenden Teile des Wellblechdaches in Regensburg zu bergen, wurde die Autobahn 3 zwischen Nürnberg und Passau auf einer Länge von etwa fünf Kilometern zeitweise komplett gesperrt. In Augsburg wurden nach Angaben der Feuerwehr zwei ältere Frauen von einer Windböe erfasst und verletzt. Sie kamen ins Krankenhaus.

Ein umgestürzter Baum beschädigte auch einen Zug zwischen Geltendorf und Augsburg. Die Bahnstrecke wurde zeitweise gesperrt. 50 Minuten lang musste nach Angaben der Deutschen Bahn auch die Hauptstrecke Stuttgart-München zwischen dem Augsburger Hauptbahnhof und Augsburg-Hochzoll gesperrt werden.

In und um München waren auch Bahnstrecken vom Unwetter betroffen. Nach einem Blitzeinschlag kam es bei der S8 zu Verspätungen, andere Strecken mussten wegen Bäumen auf den Gleisen oder Ästen in der Oberleitung teilweise gesperrt werden. Das galt auch für die Bahnstrecke Holzkirchen-Rosenheim. Pendler auf dieser Strecke traf es gleich doppelt hart: Auch der Ersatzbus konnte nicht ohne Probleme fahren. Die parallel verlaufende Straße war ebenfalls teilweise gesperrt.

Bis zum Abend zog das Sturmtief laut Deutschem Wetterdienst nach Osten ab. Die Wetterlage sollte sich nach und nach wieder beruhigen.

Angesichts der Sturmtiefs "Ulli" und "Andrea" ist SZ-Wetterexperte Roland Roth sicher, dass Kälte und Schnee für diesen Winter noch lange nicht abgehakt sind: "Der Winter wird seine Krallen noch zeigen".