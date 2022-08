Gesetzlich oder privat? Landesbeamte sollen leichter wählen können

Baden-Württemberg erleichtert seinen Beamten den Weg in die gesetzliche Krankenversicherung (GKV). Endlich, sagen einige. Andere bezeichnen den Schritt als überflüssig und zu kostspielig in Zeiten, in denen das Geld im Landeshaushalt knapp wird. Ob sich der Schritt finanziell rechnet, ist vom Einzelfall abhängig. Eine Wahl haben zudem auch künftig längst nicht alle.

Wer sich als Beamter im Südwesten gesetzlich krankenversichern wollte, hatte bislang enorme Nachteile. Während bei Angestellten der Arbeitgeber die Hälfte des Beitrags zahlt, müssen Staatsdiener die Beiträge komplett selbst stemmen. Für sie übernimmt das Land nämlich lediglich die individuelle Beihilfe zur privaten Krankenkasse (PKV).

Das sind die Erfahrungen aus Hamburg

Das soll sich 2023 ändern – nach dem Vorbild des Stadtstaats Hamburg. Dort hat der Senat zum August 2018 eine pauschale Beihilfe eingeführt. Sie steht nur denjenigen offen, die neu verbeamtet werden, oder die verbeamtet sind, aber schon freiwillig in der GKV waren. Ein halbes Jahr nach der Einführung hatten sich gut 1000 Beamte und damit rund drei Prozent für die pauschale Beihilfe entschieden.

Zum Juli dieses Jahres habe sich ihre Zahl auf 2116 mehr als verdoppelt, ihr Anteil sei auf sechs Prozent angewachsen, erklärt Volker Wiedemann, Leiter des Personalamts des Senats, auf Anfrage. In der Statistik fehlten allerdings die Polizisten, „da die Pauschale Beihilfe für sie kein sinnvolles Angebot darstellt“, wie Wiedemann erklärt.

Die beiden anderen Stadtstaaten Berlin und Bremen sowie Thüringen und Brandenburg sind dem Hamburger Beispiel gefolgt. Andere Länder wie Bayern schließen das bislang aus. Anders Baden-Württemberg, wo Grün-Schwarz den Schritt 2021 per Koalitionsvertrag vereinbart hat. Schließlich orientierten sich die Prämien der PKV am Beitrittsalter und am Gesundheitszustand, nicht wie bei der GKV am Einkommen, heißt es im Text.

Das belaste diejenigen mit niedrigen und mittleren Einkommen sowie Teilzeitkräfte überproportional. Auch Alleinerziehende und kinderreiche Beamte profitierten von der GKV, weil hier Kinder und unbeschäftigte Ehepartner beitragsfrei mitversichert werden, erklärt eine Sprecherin von Finanzminister Danyal Bayaz (Grüne).

Bislang nur wenige betroffen

Wie in Hamburg sollen nur diejenigen im Südwesten die pauschale Beihilfe für die GKV bekommen, die neu verbeamtet werden, oder bereits in der GKV freiwillig versichert sind. Das sind aktuell 1369 und damit ein Bruchteil der rund 190 000 Beamten im Land. Hinzu kommen 2641 Pensionäre in der GKV.

Den anderen könne ein Wechsel in die GKV nicht geboten werden, erklärt Bayaz’ Sprecherin, denn das regele der Bund. Durch die Einführung der pauschalen Beihilfe in Baden-Württemberg werden diese Regelungen nicht berührt.“ Heißt: Hier müsste der Bundesgesetzgeber aktiv werden.

Das wäre längst geschehen, wenn es nur nach Grünen und SPD ginge. Sie plädieren für eine Bürgerversicherung für alle, die die Grenzen zwischen Gesetzlichen und Privaten einreißen würde. In den Verhandlungen zur Ampel-Koalition im Bund hatte die FDP solche Träume platzen lassen. Die pauschale Beihilfe sei daher auch kein Schritt in Richtung einer solchen Bürgerversicherung, sagt die Ministeriumssprecherin.

Harte Kritik der PKV

Die PKV äußert sich dennoch erbost. „Wir verstehen das als politischen Angriff“, sagt Stefan Reker, Geschäftsführer des PKV-Verbands. „Und es ist irreführend, wenn die Verfechter des Hamburger Modells sagen, sie wollten Beamten mehr Wahlfreiheit bieten. Sie haben jetzt schon Wahlfreiheit, die mit der pauschalen Beihilfe sogar eingeschränkt wird, weil die Rückkehr zur individuellen Beihilfe dann versperrt ist.“

Tatsächlich kann die Entscheidung, einmal getroffen, nicht rückgängig gemacht werden. „Das ist eine einseitige Aktion, um mehr Beamte in die GKV zu locken. Wenn man Wahlmöglichkeiten vergrößern wollte, müsste man auch die Wahl in Richtung PKV öffnen“, betont Reker.

Er, wie auch der Beamtenbund Baden-Württemberg (BBW), kritisieren die hohen Kosten, die dem Landeshaushalt damit entstünden. Das Finanzministerium rechnet im ersten Jahr mit zusätzlich 11,3 Millionen Euro fürs Land plus 1,7 Millionen Euro, die den Kommunen entstehen. Jährlich wachse die Summe fürs Land um drei Millionen, für die Kommunen um etwa 500 000 Euro.

„Bis zum Jahr 2060 steigen die geschätzten finanziellen Mehrbelastungen für das Land auf rund 133 Millionen Euro jährlich an, danach mildert sich deren Anstieg ab“, heißt es im Gesetzentwurf, der im Beteiligungsportal des Landes veröffentlicht ist. „Wir sprechen hier von 2,8 Milliarden Euro bis 2060“, kritisiert BBW-Chef Kai Rosenberger.

Kosten könnten sich drehen?

Bayaz’ Sprecherin betont, dass die Zahlen mit den maximalen Auswirkungen und höchsten Pauschalen berechnet seien – ungeachtet etwa von Teilzeit. Der Hamburger Personalamtsleiter Wiedemann bezeichnet die Schätzung als „nicht nachvollziehbar“. In Hamburg seien die tatsächlichen Mehrkosten hinter den groben Schätzungen zurückgeblieben.

Für viele Länder sei ein solcher Systemwechsel, wie ihn der Südwesten plant, zunächst ein Minusgeschäft, sagt Richard Ochmann vom Berliner Institut für Gesundheits- und Sozialforschung IGES. Pauschale Versicherungsbeiträge seien in der Regel teurer als die individuelle Beihilfe für jüngere Beamte, weil diese weniger krank seien.

Aber auch sie würden älter, verursachten als Pensionäre hohe Beihilfekosten. „Der Netto-Effekt für das Land könnte sich umdrehen, das sollte man nicht ganz vernachlässigen“, sagt Ochmann.

Die Kommentare zum Gesetzentwurf im Beteiligungsportal sind vor allem positiv. Einige berichten, dass sie von der PKV nicht aufgenommen worden seien oder hohe Beiträge wegen Vorerkrankungen leisten müssten. Reker hält dagegen. Für alle Beamte bestehe eine Aufnahmegarantie, Versicherte mit Vorerkrankungen müssten maximal 30 Prozent Zuschlag zahlen.

Für ihn ist klar, dass die Grünen die Änderung als Schritt hin zur Bürgerversicherung sähen. „Da wirkt es schon irritierend, wenn die CDU das als ‚Signal zur Stärkung des öffentlichen Dienstes‘ lobt“, greift er eine Formulierung von CDU-Fraktionschef Manuel Hagel auf.

„Es ist vielmehr ein Anschlag auf die hergebrachte Struktur des Berufsbeamtentums – und auf das duale System, dem Baden-Württemberg seine starke Gesundheitsversorgung verdankt.“