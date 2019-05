Gesetzesnovelle zur Fixierung von Psychiatrie-Patienten

Nach einem höchstrichterlichen Urteil aus Karlsruhe will Baden-Württemberg sein Gesetz zum Umgang mit Psychiatrie-Patienten anpassen. Die Bundesverfassungsrichter hatten im vergangenen Sommer die Rechte von Patienten bei der zeitweisen Fesselung ans Bett gestärkt. Für einen längeren Zeitraum darf diese Zwangsmaßnahme nur nach einer richterlichen Entscheidung getroffen werden. Damit bekamen zwei Betroffene aus Baden-Württemberg und Bayern Recht. Sozialminister Manne Lucha (Grüne) legt dem grün-schwarzen Kabinett nun einen Entwurf vor, um das so genannte Psychisch-Kranken-Hilfe-Gesetz entsprechend zu ändern. Er will diesen bei der Regierungs-Pressekonferenz heute in Stuttgart erläutern. Die Karlsruher Richter haben dem Land bis zum 30. Juni 2019 Zeit gegeben, um die Rechtsgrundlage anzupassen.