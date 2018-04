Gescheiterte Wahlrechtsreform Thema beim Grünen-Parteitag

Die gescheiterte Wahlrechtsreform und der Zustand der grün-schwarzen Regierungskoalition wird Thema beim Grünen-Parteitag am 5. Mai in Leinfelden sein. Grünen-Landeschefin Sandra Detzer sagte am Donnerstag in Stuttgart, sie gehe davon aus, dass dies unter dem Tagesordnungspunkt „Aktuelles“ diskutiert werde. Es sei enttäuschend, dass die Reform des Landtagswahlrechts nicht komme. Viele Parteimitglieder der Grünen hätten dem Koalitionsvertrag mit der CDU vor zwei Jahren zugestimmt, weil darin eine Wahlrechtsreform versprochen worden war. „Daher wird das Thema auf dem Parteitag selbstverständlich eine Rolle spielen.“

Die grün-schwarze Koalition hatte das Reformvorhaben am Dienstag begraben, weil die CDU-Landtagsfraktion es blockierte. Beim Parteitag der Grünen in rund einer Woche geht es primär um die Europapolitik. Die Delegierten wollen zwei Kandidaten für die Liste zur Europawahl 2019 vorschlagen. Der Bundesparteitag entscheidet im November in Leipzig über diese Liste. Bislang sind die baden-württembergischen Grünen mit einer Abgeordneten im EU-Parlament vertreten: mit Maria Heubuch aus dem Grünen-Kreisverband Wangen. Die Agrarexpertin stand bei der Europawahl 2014 auf dem elften Platz der Liste.

