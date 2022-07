Geschäftsführer von Pflege-Vermittlung in Untersuchungshaft

Nach einer Razzia bei einer Stuttgarter Pflegeagentur ist der 34 Jahre alte Geschäftsführer in Untersuchungshaft gekommen. Die Firma soll Pflegepersonal aus Bosnien und aus Serbien nach Deutschland geschleust und zur häuslichen Pflege illegal vermittelt haben.

Am Dienstag waren deshalb 109 Objekte in 13 Bundesländern durchsucht worden. Der 34-Jährige wurde dabei festgenommen und danach einem Haftrichter vorgeführt, wie ein Sprecher des Hauptzollamts Stuttgart am Donnerstag berichtete.

Die Arbeitskräfte sollen über Monate in sogenannten Rund-um-die-Uhr-Schichten im Haushalt der zu pflegenden Personen eingesetzt worden sein. Für ihre Arbeit sollen die Pflegerinnen und Pfleger Arbeitslöhne in Höhe von 1500 bis 2000 Euro pro Monat erhalten haben. Es sollen mehr als 100 illegal Beschäftigte von Stuttgart aus vermittelt worden sein. Durchsuchungen gab es unter anderem auch in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Hessen.

Ursprüngliche Pressemitteilung

