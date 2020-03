Ein Feuer hat ein Geschäft in Stuttgart beschädigt. Ein Altpapiercontainer habe in der Nacht zu Freitag aus bislang ungeklärter Ursache in Flammen gestanden, teilte die Feuerwehr mit. Das Feuer breitete sich auf das angrenzende Geschäft aus und gefährdete die Lagerräume im Obergeschoss. Verletzt wurde niemand. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 80 000 Euro. Anwohner waren auf die starke Rauchentwicklung aufmerksam geworden.

Mitteilung der Feuerwehr