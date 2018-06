Gerlinde Kretschmann, die Frau des baden-württembergischen Ministerpräsidenten, Winfried Kretschmann (Grüne), hat am Donnerstag kranke Kinder in der Uni-Kinderklinik in Freiburg besucht. Kretschmann hatte in den frühen 70er Jahren ein sechswöchiges Praktikum in der Uniklinik für ihre Ausbildung zur Lehrerin gemacht. „Damals lagen 15 Männer in einem Raum, so etwas gibt es hoffentlich heute nicht mehr“, erinnerte sie sich bei dem Besuch.

Sie musste damals oft Blutkonserven zwischen den Klinikgebäuden herumtragen. Die frühere Grundschullehrerin informierte sich auch über den Neubau der Uni-Kinderklinik. Bis 2021 soll in Freiburg für rund 100 Million Euro die größte Kinderklinik in Baden-Württemberg gebaut werden. Rund 800 Mitarbeiter und 90 Ärzte sollen sich dann um kranke Kinder kümmern.