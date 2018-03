Gerlach schließt Siegemund-Teilnahme im Halbfinale nicht aus

Teamchef Jens Gerlach schließt eine Nominierung der monatelang verletzt fehlenden Tennisspielerin Laura Siegemund für das Fed-Cup-Halbfinale nicht aus. „Alle deutschen Spielerinnen, die zur Verfügung stehen, kommen für mich infrage. Da gehört mit Sicherheit auch Laura dazu“, sagte Gerlach der Deutschen Presse-Agentur über die Partie gegen Tschechien am 21. und 22. April in Stuttgart.

Nach überstandenem Kreuzbandriss und einer fast zehn Monate langen Pause tritt die 30 Jahre alte Metzingerin in dieser Woche beim ITF-Turnier in Santa Margherita di Pula wieder an. „Das ist schon die richtige Entscheidung, bei einem kleineren Turnier anzufangen“, sagte Gerlach. „Ich wünsche mir, dass sie gut reinfindet.“

Im Viertelfinale des Fed Cups hatte ein deutsches Außenseiterteam auch ohne die beiden Topspielerinnen Angelique Kerber und Julia Görges den Halbfinaleinzug perfekt gemacht. Beide könnten für das Heimspiel direkt vor dem WTA-Turnier in Stuttgart wieder ins Team rücken. Gerlach kündigte an, beim Turnier in Miami Gespräche führen zu wollen. Siegemund plant, in Charleston vom 2. bis 8. April wieder auf der WTA-Tour einzusteigen.

