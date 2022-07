Gerichtsvollzieher warnt: „Es wird einen großen Knall geben“

Grassierende Inflation, massiv steigende Energiepreise: Viele Menschen werden sich in den kommenden Monaten überschulden. Davon zeigt sich Gerichtsvollzieher Manuel Schunger im Interview mit der „Schwäbischen Zeitung“ überzeugt.

Der 39-jährige Oberschwabe mit Dienstsitz in Ehingen ist der neue Landesvorsitzende des Deutschen Gerichtsvollzieher Bundes. „Es wird einen großen Knall geben“, sagt er – und sieht viel Arbeit auf sich und seine Kollegen zukommen.

Herr Schunger, Deutschlandweit ist jeder zehnte Bürger überschuldet. In Baden-Württemberg ist die Quote traditionell nach Bayern die zweitniedrigste. Können die Menschen im Land einfach besser mit Geld umgehen?

Das hängt eher damit zusammen, dass wir im Land eine relativ niedrige Arbeitslosigkeit haben. Das unterscheidet uns etwa von Großstädten wie Berlin und von strukturschwachen Regionen.

Der Unterschied zeigt sich auch an unserer Beitreibungsqote: 2020 hat jeder Gerichtsvollzieher in Baden-Württemberg im Schnitt 300 000 Euro beigetrieben. Im Bundesschnitt sind es 225 000 Euro. Nirgends ist die Quote so hoch wie hier, nicht mal in Bayern. Wir sind hervorragend aufgestellt, wenn es gilt, die Gelder in den Wirtschaftskreislauf zurückzuführen.

Unter anderem die Kreise Alb-Donau, in dem Sie tätig sind, und Biberach gehören zu den am wenigsten überschuldeten Regionen Deutschlands. Heißt das, dort gibt es keine Probleme?

Ich war schon fast überall zwischen Stuttgart und Wangen im Allgäu im Einsatz. Die Zahlungsmoral in ländlichen Gebieten ist schon höher. Aber manchmal ist auch einfach nichts da. Zu sagen, es gibt in diesen Kreisen keine Zahlungsausfälle und keine Schulden, ist natürlich falsch.

Ein Vorteil auf dem Land ist, dass sich die Nachbarn kennen. Die schauen auch mal über die Hecke, wenn wir vorbeikommen und geben bereitwillig Auskunft, auch wenn sie nicht wissen, wer da vor einem steht. Das macht die Vollstreckung einfacher.

Manuel Schunger ist der neue Landesvorsitzende des Deutschen Gerichtsvollzieher Bundes. (Foto: privat)

Während der Corona-Pandemie ist die Überschuldungsquote deutlich gesunken, in Baden-Württemberg im vergangenen Jahr auf 7,3 Prozent. Freut es Sie, wenn Sie weniger Arbeit haben?

Der Auftragsrückgang betrug bei uns 20 Prozent. Wir haben das extrem gemerkt. Corona ist ein Grund, weil die Schuldner weniger Möglichkeit hatten, Geld etwa in Gaststätten oder für Urlaube auszugeben. Viele Schuldner haben sich so selbst konsolidiert.

Hinzu kommt eine Änderung des Insolvenzrechts. Die Verfahren haben stark zugenommen. Das liegt daran, dass Insolvenzverfahren von sieben auf drei Jahre reduziert wurden – die Schuldner sind also schneller ihre Schulden los, wenn sie Privatinsolvenz anmelden. Währenddessen dürfen wir nicht vollstrecken. Und wir merken, dass die Inkasso-Branche immer stärker wird.

Wie wirkt sich die Inkasso-Branche auf Ihre Arbeit denn aus?

Einerseits sind sie unsere Auftraggeber, wenn sie selbst bei Schuldnern nicht weiterkommen. Vor allem aber versuchen die Unternehmen, Geld bei Schuldnern einzutreiben. Das ist erstmal legitim. Problematisch wird es bei der sogenannten Vorpfändung.

Dabei kann ein Inkasso-Unternehmen eine bevorstehende Pfändung androhen, woraufhin es sein kann, dass der Schuldner kein Geld mehr von seinem Arbeitgeber und von der Bank erhält. Zum Teil wird das ohne Handhabe angedroht, als Druckmittel. Und dann kassieren die Unternehmen noch Gebühren, wenn sich der Schuldner auf Ratenzahlungen einlässt. Dieses Gebahren muss reformiert werden.

Wie?

Man könnte die Vorpfändung durch Übertragung der Forderungspfändung etwa allein uns Gerichtsvollziehern als Mittel an die Hand geben. Das würde sehr viel Zeit und auch Kosten für Staat, Schuldner und Gläubiger sparen, weil einige Zwischenschritte wegfallen. In Baden-Württemberg gibt es hierzu auch parteiübergreifende Unterstützung. Bundesweit stehen wir allerdings ziemlich allein da, weil der Bedarf und der Nutzen bislang nicht erkannt werden.

Warum sind Gerichtsvollzieher besser als Inkasso-Unternehmen?

Der persönliche Kontakt ist für uns das A und O. Wenn wir an der Haustür klingeln, macht das einen anderen Eindruck als ein Brief von einem Inkasso-Unternehmen. Wir versuchen für die Schuldner Brücken zu ihren Gläubigern zu bauen, indem wir etwa stark auf Ratenzahlungen setzen, die wir auch überwachen.

Eins meiner Ziele als neuer Landesvorsitzender ist, unseren Ruf zu verbessern, sodass er unsere tatsächliche Arbeit auch beschreibt. Etwas mehr Wertschätzung wäre sicher angebracht.

Gibt es noch den sprichwörtlichen Kuckuck, den Sie auf Dinge kleben?

Den Kuckuck gibt es schon noch, aber er wird nicht mehr so häufig eingesetzt. Was immer sehr gut verwertet werden kann, ist ein Thermomix. Aber wenn man die Elektronik-Branche betrachtet, ist alles, was ausgepackt ist, kurz darauf nur noch halb so viel wert.

Was sich auch gut auf unserem Portal, das Deutschland mit Österreich pflegt, versteigern lässt, sind Luxusartikel und Fahrzeuge. Es kann auch mal eine teure Konzertkarte oder eine Dauerkarte fürs Fußballstadion dabei sein. Aber meistens sind wir bei Menschen, die ohnehin nichts haben.

Wer überschuldet sich?

Das sind unterschiedliche Gruppen. Es gibt diejenigen, die unverschuldet in einen Strudel geraten – durch Arbeitslosigkeit, Tod des Ehegatten, Unfall oder Krankheit. Dann gibt es Menschen, die Schulden billigend in Kauf nehmen und das Ganze lockerer sehen. Mit den Schuldnern rede ich jeden Tag, hier ist der persönliche Kontakt ganz wichtig.

Zum Teil setzt sich das über Generationen fort – es gibt Familien, die es gewohnt sind, dass der Gerichtsvollzieher ein und aus geht. Dennoch steht für uns die gütliche Erledigung über allem. Unser Ziel ist, dass ein Gläubiger sein Geld bekommt, ohne dabei den Schuldner zu ruinieren.

Es gibt aber auch diejenigen, die absichtlich Schulden machen und wissen, dass sie es nicht bezahlen können. Sie wissen genau, was sie machen müssen, damit sie nicht belangt werden. Geprellte Gläubiger zeigen diese Menschen viel zu selten wegen Betrugs an. Dadurch würden sie zwar auch nicht zu mehr Geld kommen, aber vielleicht hätte das eine abschreckende Wirkung.

Die Inflation macht vielen Haushalten zu schaffen, die Energiepreise schnellen in die Höhe. Wie wird sich das auswirken?

Es wird einen großen Knall geben, wenn staatliche Hilfen nicht kommen – spätestens bei der nächsten Nebenkostenabrechnung. Wenn Erdgaspreise um das Achtfache steigen und die Leute schon vorher am Existenzminimum lebten, wird das für viele ganz schwierig. Wir merken das jetzt schon.

Es gibt bereits Schuldner, die zu mir kommen und sagen, dass sie ihre Raten von 40 Euro im Monat nicht mehr zahlen können. Ich erwarte, dass die Zahlungen generell einbrechen werden. Es wird sich dahin verschieben, dass zunächst die Dinge bezahlt werden, die absolut notwendig sind. Das wird auch manche Haushalte treffen, die bisher noch nicht überschuldet sind, in denen aber nichts kaputtgehen darf, weil das Geld für Reparaturen oder Neuanschaffungen nicht da ist. Ich gehe davon aus, dass unsere Aufträge wieder steigen.

Was raten Sie Menschen, die von Überschuldung bedroht sind?

Wenn Menschen finanziell schon auf Kante genäht sind, bemühen die sich meist ja schon selbst, eine Überschuldung abzuwenden. Man kann versuchen, Energiekosten zu sparen, Neuanschaffungen hinauszuschieben, Sparpotenziale zu suchen. Aber das ist alles schwierig.