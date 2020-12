Während die Impfstoffhersteller Biontech und Moderna in den Schlussspurt des Zulassungsverfahrens gehen, macht die Regierung bereits Hoffnung auf einen raschen Beginn der Impfkampagne. „Wir hoffen, dass wir von der Firma Biontech schon in den nächsten Tagen gute Nachrichten hören werden“, sagte Forschungsministerin Anja Karliczek am Dienstag in Berlin. „Eine Zulassung des Impfstoffs wäre Grund zu großer Freude.“

