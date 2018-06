Gericht sieht keine Chance für Heimopfer auf Millionen-Entschädigung

Die Chancen auf eine finanzielle Entschädigung des ehemaligen Heimkindes Detlev Zander durch die Brüdergemeinde Korntal stehen schlecht. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat Zanders Antrag auf Prozesskostenhilfe abgelehnt, wie das Gericht am Dienstag mitteilte. Der Grund ist vor allem, dass die Taten nach mehr als 30 Jahren verjährt sind. Das Gericht sieht daher offenbar keine Möglichkeit auf eine erfolgreiche Klage.

Zander hat die evangelische Brüdergemeinde Korntal im Kreis Ludwigsburg auf Schadensersatz in Höhe von 1,1 Millionen Euro verklagt. Er ist nach eigenen Angaben in einem Kinderheim der Brüdergemeinde in den 60er und 70er Jahren sexuell missbraucht, misshandelt und gedemütigt worden.

Zander kündigte an, die Klage trotzdem weiter verfolgen zu wollen. Private Geldgeber würden das Verfahren für ihn finanzieren. Zander hatte darauf gehofft, dass die Brüdergemeinde auf die Einrede der Verjährung verzichten würde. Dies war allerdings nicht der Fall. Mit seinem Beschluss folgte das Oberlandesgericht einer gleichlautenden Entscheidung des Landgerichts Stuttgart.