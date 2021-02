Gericht lehnt Öffnung von Fitness- und Tattoostudios ab

Im Gespräch mit Katja Korf betont Professor Thomas Mertens, dass nach Schulöffnung die Ansteckungszahlen genau beobachtet werden müssten.

In vielen Bundesländern beginnt eine schrittweise Öffnung der Schulen. Ist dies trotz der Virusmutanten vertretbar und unter welchen Bedingungen?

Das Problem der Verantwortungsträger in der Politik ist die schwierige Gratwanderung zwischen dem, was virologisch-epidemiologisch sinnvoll ist, und dem, was unserer Bevölkerung zugemutet werden kann.