Sturmtief Bennet macht dem Südwesten mit Windgeschwindigkeiten bis zu 100 Stundenkilometern zu schaffen. Feuerwehren haben bereits Narrenbäume zur Sicherheit gefällt, auch Straßen wie die B31 wurden teilweise wegen Gefahr herabstürzender Bäume gesperrt.

Seit Tagen gab es bereits Warnung vor dem Sturm, der am Montag bereits für einige Schäden in Nordrhein-Westfalen und in anderen Teilen Deutschlands und der Schweiz gesorgt hatte.

Noch bis zum Montagabend sind in der Region nach Angaben der Wetterwarte Süd starke bis ...