Geplanter Terroranschlag in Karlsruhe?: Prozess gestartet

Ein Jahr nachdem er einen Terroranschlag auf eine weihnachtliche Eislaufbahn am Karlsruher Schloss geplant haben soll, muss sich ein 29-Jähriger vor Gericht verantworten. Die Bundesanwaltschaft wirft dem in Freiburg geborenen Deutschen kurdischer Herkunft neben der Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat die Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat vor. Ähnlich dem Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt Ende 2016 mit zwölf Toten wollte der mutmaßliche Islamist laut Anklage Ende 2017 in Karlsruhe einen Lastwagen in die Stände an der Eislauffläche lenken - mit dem Ziel, möglichst viele Menschen zu töten. Der Prozess vor dem Oberlandesgericht in Stuttgart ist bis Ende 2019 terminiert (5 - 2 StE 8/18).

Anklage der Bundeswanwaltschaft