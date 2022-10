Genuss, Rausch, Tod: Eine Geschichte des Bieres

Manche der größten Errungenschaften der Menschheit sind wohl dem Zufall zu verdanken. Das Feuer, Penicillin – oder Bier. Vor über 10 000 Jahren müssen Menschen darauf gestoßen sein: Irgendwo in Kleinasien, dem Nahen Osten oder China gibt jemand, Absicht oder nicht, Getreide in ein Gefäß mit Wasser. Und wartet. Fermentierende Mikroorganismen auf dem Getreide oder dem menschlichen Körper erledigen ihre Arbeit und bald schon entsteht eine leicht gelbe Flüssigkeit.

Im Südwesten ist Bierkonsum bereits vor 6000 Jahren nachweisbar

Die Enzyme des Gemischs lösen die Stärke auf, verwandeln sie in Zucker. Das Produkt ist alkoholisch und aufgrund der chemischen Prozesse bekömmlicher als das meiste Wasser der damaligen Zeit. Vielleicht hat es ein wenig Schaum, jedenfalls ist es Bier.

Ganz so lange lässt sich der Getreidesaft im Südwesten nicht nachweisen. Aber immerhin: Funde aus einer Pfahlbausiedlung die um 4000 vor Christus am Bodensee errichtet wurde, lassen auf jungsteinzeitliche Vorlieben für das Bier schließen. In einem Gefäß fand sich ein verkohlter Getränkerest aus Malz und Getreide. Der Alkohol selbst ist natürlich nicht mehr nachweisbar. Dennoch geht die Fachwelt davon aus, dass es sich beim Inhalt um Bier handelte. Etwas wohlschmeckenderes lässt sich aus diesen Zutaten wohl auch kaum herstellen.

Passend dazu gibt es aus dieser Zeit auch erste Funde von Trinkgefäßen wie Henkelkrügen und Bechern. Zu sehen sind diese, und viele andere Exponate, in der Sonderausstellung „Berauschend. 10 000 Jahre Bier und Wein“ im Landesmuseum Württemberg. Aus Krügen trinkt der Schwabe noch heute sein geliebtes Bier.

In Baden-Württemberg gibt es noch mehr als 200 Braustätten

Dafür gab es laut statistischem Bundesamt 2021 noch 212 Braustätten in Baden-Württemberg. Und das Hopfen-Anbaugebiet Tettnang ist mit knapp 1500 Hektar immerhin das bundesweit drittgrößte. Mit der badischen Brauerei Rothaus befindet sich eine von nur drei deutschen Staatsbrauereien im Bundesland. Bier und Baden-Württemberg, das passt wie Spätzle zu Linsen. Wozu wiederum ein Bier ganz gut passt.

Schriftliche Nachweise zum Bierkonsum liegen in der Menschheitsgeschichte erstmals aus Mesopotamien vor. Die historische Region befand sich im heutigen Irak und teilweise in Syrien. Dort entstanden die ersten Schriftzeichen.

Die Sumerer, erklärt Fabian Haack, Kurator der Sonderausstellung im Landesmuseum Württemberg, hätten etwa ein Schriftzeichen in Form eines Malz-Keimlings für diese wichtige Bier-Ingredienz verwendet. „Ähnlich wie heute die Craft-Beer-Szene brauten die Sumerer vor allem unfiltriertes Bier. Sie hatten so viele Sorten, dass man, wie heute von Deutschland, von einem Bierland sprechen kann.“ Das war vor 5000 bis 6000 Jahren.

Alkohol ist Genuss- und Suchtmittel

Alkohol ist gesellschaftliches Schmiermittel, er berauscht – und er ist gefährlich. Er erzeugt Zufriedenheit, entspannt, enthemmt aber auch. Und tötet. Direkt durch alkoholbedingte Gewalttaten oder berauschtes Autofahren. So wurden mehr als 130 000 Menschen 2020 in Deutschland bei alkoholbedingten Verkehrsunfällen verletzt.

Indirekt etwa durch Krankheiten die durch Alkohlkonsum begünstigt werden. Insgesamt entstehen Deutschland durch den übermäßigen Konsum mehr als 57 Milliarden Euro an Kosten. Sei es für Behandlungen, Medikamente oder Produktivitätsverluste.

Deutschland ist beim Alkohol ein sogenanntes Hochkonsumland: 21 Millionen Liter Bier werden hierzulande pro Tag getrunken, jeder Deutsche trinkt im Schnitt rund 130 Liter alkoholische Getränke pro Jahr. Immerhin: Die Produktion alkoholfreien Bieres hat sich von 2009 bis 2019 verdoppelt, von 210 auf 420 Millionen Liter im Jahr. Der Pro-Kopf-Verbrauch an reinem Alkohol sinkt seit 40 Jahren. 1980 betrug er 15 Liter, heute sind es weniger als elf.

Bier zu trinken war im Laufe der Geschichte oft gesünder als Wasser

An die negativen Folgen des Bierkonsums dachte man im Südwesten jahrtausendelang eher weniger. Was sicher auch daran lag, dass die Alternative – meist Wasser – oft ungefähr so bekömmlich war wie heute ein Schluck aus dem hochverseuchten Fluss Ganges in Indien.

Die Europäer der Antike genossen, sofern sie überhaupt Bier tranken, am liebsten die von den Kelten gebraute Cervisia: Sie haben Malz mit heißen Rauchgasen getrocknet und galten als beachtliche Biertrinker. Heute findet man Trinkhörner oder Braukessel in Fürstengräbern.

Damals genoss man Bier meist warm. Nicht aus kulturellen Gründen, wie es die lauwarme Cervisia in den „Asterix“-Comics nahelegt. Sondern, weil es sich nur die Oberschicht leisten konnte, Getränke zu kühlen. Aber die römischen Eliten bevorzugten ohnehin Wein, dessen Anbau sie vermutlich auch an Mosel und Rhein brachten. Bier galt als Getränk der „Barbaren“.

Diese jahrtausendealten Vorurteile haben sich munter gehalten. Noch heute assoziieren Literatur oder Film Bier eher mit Unter- und Mittelschichten, während Eliten Wein oder Champagner konsumieren.

Die vielleicht älteste Biergottheit ist die sumerische Göttin Ninkasi

Das Trinken von Bier und Wein bei gesellschaftlichen Anlässen ist seit Jahrtausenden nicht wegzudenken. Es ist in der Alltagskultur verwurzelt, dient aber seit jeher auch religiösen Handlungen. Im Christentum nehmen verschiedene Heilige die Rolle von Schutzpatronen für Winzer und Bierbrauer ein: Der Heilige Urban oder Bartholomäus etwa für die Winzer, Bonifatius oder Arnulf von Metz für die Brauer.

Die vielleicht älteste bekannte Biergottheit ist Ninkasi, sumerische Herrin des Bieres. Eine jahrtausendealte Tontafel ausgestellt im Landesmuseum Württemberg enthält eine Hymne Ninkasi zu Ehren: „Deine Maische wird im Gefäß dazugegeben, sind es Wellen, die sich heben, Wellen, die sich senken“.

Alkohol kann den Gruppenzusammenhalt stärken. Über die Trinkkultur entstehen und schärfen sich Identitäten (wer denkt bei Bier schon an Frankreich?), bei Abendveranstaltungen fließen nicht nur Bier oder Wein, dort werden, auch in zunehmend abstinenten Zeiten, Netzwerke geknüpft und Karrieren in Gang gebracht. Alles keine Entwicklungen der Moderne.

Trinkrituale waren bereits im Mittelalter Teil der Machtinszenierung

Wie Besucher der Sonderausstellung im Landesmuseum Württemberg erfahren, waren Trinkrituale und exzessiver, gemeinsamer Alkoholkonsum bereits im Mittelalter fester Bestandteil der Machtinszenierung an den Höfen der Herrscher. Regierungsantritte, Hochzeiten oder Taufen wurden tagelang gefeiert. Der Platz an der Festtafel, das gereichte Geschirr, demonstrierten den sozialen Rang der Gäste.

Das pompöse Programm bot den Feiernden, und das waren nicht nur die Eliten damaliger Zeit, auch einen schier nicht endenden Strom an Alkohol. Die Armen sollten sich, zumindest für einige Tage, wie im Schlaraffenland wähnen.

Aus Weinbrunnen ergoss sich unablässig der Rebensaft, aus den herrschaftlichen Kellern rollte Fass um Fass. Laut Kuratorin Janina Rösch befand sich im Hof des Alten Schlosses Stuttgart einer der frühesten Weinbrunnen im deutschsprachigen Raum, der nicht zu einer Kaiserkrönung aufgeboten wurde: Graf Ulrich der Vielgeliebte ließ ihn 1473 errichten.

Aus acht Röhren soll morgens Weißwein und nachmittags Rotwein geströmt sein. Jeder durfte sich bedienen. In Abwandlung des römischen Mottos „Brot und Spiele“ haben Herrscher in Baden-Württemberg versucht, sich die armen Massen mit Wein und Bier gewogen zu halten.

Bereits in den Stadtstaaten Mesopotamiens gab es Schankwirtschaften und Kneipen

Auch das ein Aspekt, der sich bereits an den Wurzeln der Biergeschichte findet: In den sumerischen Stadtstaaten hat das Gebräu nicht nur wirtschaftlichen und religiösen Zwecken gedient. Es war auch Schmierstoff von Festen und Gabe an die Armen. Damals war Bier aber auch unter den Herrschern beliebt.

Und noch etwas hat sich über all die Zeit kaum geändert, erzählt Fabian Haack. „Die Stadtstaaten beherbergten unzählige Schankwirtschaften oder Bierkneipen. Allerdings von Frauen betrieben.“ Ähnlich wie heutige Gasthausbrauereien stellten diese Frauen im alten Sumer ihr eigenes Bier her: aus Gerstenmalz, Emmerschrot und zerkleinertem Sauerteigbrot.

Ein Reinheitsgebot war damals zwar, zumindest nach aktuellem Forschungsstand, noch nicht bekannt. Um die berauschende Wirkung des Gebräus aus Getreide und Wasser weiß die Menschheit aber schon seit Jahrtausenden.