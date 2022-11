Gentges und die Richter: Bitterer Streit um Spitzenposten

Es ist ein höchst seltener Streit zwischen Exekutive gegen Judikative: Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) klagt gegen das Veto der Richterschaft gegen ihren Vorschlag für den Spitzenposten am Oberlandesgericht Stuttgart. Nun muss das Verwaltungsgericht in Stuttgart entscheiden. Heute verhandelt das Gericht über die Klage und den Eilantrag des Ministeriums. Es sei gut möglich, dass die Richter schon am Nachmittag ihr Urteil fällen, sagte ein Sprecher.

Worum geht es genau? Gentges will nicht hinnehmen, dass der Präsidialrat des OLG ihre Kandidatin für den Spitzenposten abgelehnt und einen eigenen Vorschlag gemacht hat. Die CDU-Politikerin ist der Meinung, dass das Richtergremium damit seine Kompetenzen überschreitet. Sie verweist darauf, dass der Präsidialrat bei einer Personalentscheidung nur überprüfen darf, ob Fehler vorliegen.

Der Vorgang rund um die OLG-Kandidatur und die Nachfolge von Cornelia Horz hat Seltenheitswert in der jüngeren Justizgeschichte. Die bisherige OLG-Präsidentin ist seit Mai im Ruhestand. Gentges hatte für den Posten Beate Linkenheil, Abteilungsleiterin im Ministerium, vorgeschlagen. Der Präsidialrat sprach sich für Andreas Singer aus, den Präsidenten des Stuttgarter Landgerichts.

Die Opposition im Landtag aus SPD und FDP warf der Ministerin einen Frontalangriff auf die Justiz vor. Der Deutsche Richterbund kritisierte, Gentges habe den jahrzehntelangen Konsens über die Aufgaben und Befugnisse des Präsidialrats aufgekündigt.

