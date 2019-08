Gensheimer: Olympia-Athleten müssen besser gefördert werden

Weltklasse-Handballer Uwe Gensheimer fordert in Deutschland eine bessere Unterstützung für Olympia-Athleten. „Es gibt viele Athleten in olympischen Sportarten, die viel Zeit und Energie investieren, aber von der Sporthilfe leben und schauen müssen, dass sie irgendwie über die Runden kommen“, sagte der Nationalmannschafts- Kapitän in einem Interview des „Mannheimer Morgen“ (Mittwoch).

„Auf ihnen wird herumgehackt, wenn sie keine Medaillen holen. Man muss sich aber doch die Frage stellen: Warum ist das so? Oder warum hört manch einer mit seinem Sport auf und setzt lieber auf seine berufliche Karriere, obwohl er vielleicht ein Medaillenkandidat wäre?“

Nach Ansicht des 32-Jährigen genießen Sportler in Deutschland zudem ein geringeres Ansehen als etwa in Frankreich. Gensheimer war nach drei Jahren bei Paris Saint-Germain zuletzt zu den Rhein-Neckar Löwen zurückgekehrt. „Der Heldenstatus ist schon größer als in Deutschland. Hier werden bestimmt auch Leute gesagt haben: „Was holen die jetzt den Gensheimer zurück? Was wollen die mit dem, der kostet nur Geld?““

Kader der Rhein-Neckar Löwen

Infos zum Trainerteam

Spielplan der Rhein-Neckar Löwen

Tabelle der Handball-Bundesliga

Gensheimer-Interview - Bezahlschranke