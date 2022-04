Generationswechsel bei Baden-Vereinigung

Die Landesvereinigung Baden in Europa hat einen neuen Chef. Der Verein wählte am Donnerstagabend den Verkehrsplaner Peter Koehler (50) einstimmig zum Vorsitzenden. Der bisherige Vorsitzende Robert Mürb (89) trat nicht mehr an. Er stand 25 Jahre an der Spitze der Badener-Lobby und hat sich in der Landeshauptstadt immer wieder vehement für die Belange der Badener eingesetzt. Im Anschluss an die Wahl beschlossen die Mitglieder nach Angaben des Vereins zugleich eine Resolution, in der sie monieren, dass zu einem Heimattag anlässlich des 70. Gründungsjubiläums des Landes Baden-Württemberg in Stuttgart lediglich Stuttgarter sowie württembergische Organisationen und Institutionen beteiligt seien.

