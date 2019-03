Von Schwäbische Zeitung

Die Band „EMB² & Die Aulendorfer“ haben den „Närrischen Ohrwurm 2019“ gewonnen. Wie der veranstaltende SWR mitteilt, belegt die heimische Band den ersten Platz beim Fastnachtshit-Wettbewerb des SWR Fernsehens.

Ingesamt acht Kandidaten standen am Fastnachtssonntag ab 16 Uhr zur Wahl des „Närrischen Ohrwurms 2019“. Gesiegt haben am Ende der zweistündigen Live-Sendung, die von Sonja Faber-Schrecklein moderiert wurde, „EMB² & Die Aulendorfer“ mit ihrem Song „Aulendorf zur Fasnetzeit“, heißt es in der Pressemitteilung.