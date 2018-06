Gemeinderat stimmt über Verlängerung von Lea Meßstetten ab

Über den Fortbestand der Landeserstaufnahmestelle (Lea) für Flüchtlinge in Meßstetten (Zollernalbkreis) entscheidet heute der Gemeinderat. Mit der Stadt war ein befristeter Betrieb bis Ende 2016 vereinbart worden. Das Innenministerium ist nach eigenen Angaben mit der Einrichtung „sehr zufrieden“. „Wir streben derzeit eine Verlängerung bis Ende 2017 an“, teilte ein Sprecher mit. In der Lea in der ehemaligen Kaserne leben nach jüngsten Informationen der Stadt Meßstetten 230 Flüchtlinge, gedacht ist sie für 1000 Bewohner.

