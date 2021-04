Gemeinderat in Heilbronn stoppt Moschee-Neubau

Der Gemeinderat in Heilbronn hat den Neubau einer Moschee in der Innenstadt gekippt. Wie die „Heilbronner Stimme“ und der SWR am Dienstag berichteten, lehnte das Stadtparlament die Pläne am Montagabend mit 22 zu 17 Stimmen ab. Demzufolge scheiterte das Projekt unter anderem wegen Befürchtungen, dass es wegen hoher Besucherzahlen und fehlender Stellplätze zu Verkehrsproblemen hätte kommen können. Außerdem habe die Größe des Baus eine Rolle gespielt sowie die Nähe des Bauherrn, der islamischen Religionsgemeinschaft Ditib, zum türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan. Die Pläne für die Moschee hatten vor sieben Jahren begonnen. Für das Projekt stimmten den Berichten zufolge am Montagabend nur die SPD und die Grünen im Gemeinderat.

