Gemeinden im Südwesten benennen ihre größten Herausforderungen für die Zukunft

Schnelles Internet und gute Handynetze sind aus Sicht der Gemeinden in Baden-Württemberg die größte Herausforderung aktuell. Das geht aus einer Mitgliederbefragung des Verbands hervor, die am Montag in Stuttgart vorgestellt wurde.

70 Prozent der Teilnehmer an der Mitgliederbefragung 2021 hatten Breitband, Mobilfunk und die Digitalisierung der Verwaltung als wesentlichste Aufgabe genannt, gefolgt von der Stabilisierung der Haushaltssituation (60 Prozent) und dem Kampf gegen den Klimawandel (55 Prozent).

Der Gemeindetag, der die kleineren Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg vertritt, hatte alle Mitgliedskommunen nach den drängendsten Themen befragt.

Laut eigenen Aussagen hatten sich 55,5 Prozent der Mitgliedskommunen beteiligt. Erfreulich für den Verband: 99,5 Prozent der Teilnehmer äußerten sich zufrieden oder sogar sehr zufrieden mit der Arbeit des Dachverbands.

Der Gemeindetag hat am Montag nach Stuttgart in die Hanns-Martin-Schleyer-Halle zur Kommunalpolitischen Kundgebung eingeladen. Das Großevent für die Mitgliedskommunen hat zuletzt vor zwei Jahren in Ehingen stattgefunden. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) war ebenfalls vor Ort.