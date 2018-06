Gemeindefinanzen: Weissach ist am reichsten, Aulendorf am ärmsten

Die Städte und Gemeinden im Südwesten haben die Folgen der Wirtschaftskrise einigermaßen verkraftet und die finanzielle Talsohle durchschritten. Trotz wiederbelebter Konjunktur bleibt die Lage aber ernst. „Von Entspannung kann keine Rede sein“, sagte der Präsident der Gemeindeprüfungsanstalt (GPA) Baden-Württemberg, Klaus Notheis, am Donnerstag bei der Präsentation des Geschäftsberichts in Karlsruhe. „Zu schwer wiegen noch die Auswirkungen der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise und die Ausgabenentwicklung der letzten Jahre.“

Vor allem in Hinblick auf den geplanten Ausbau der Kinderbetreuung warnte Notheis: „Es können nicht nur Aufgaben auf die Kommunen übertragen werden. Es muss auch die Finanzierung gesichert sein.“

Die Kommunen haben im vergangenen Jahr ein Minus in Höhe von 780 Millionen Euro verbucht. Das sind relativ gute Zahlen im Vergleich zu 2009, als sie mit einem Minus von 2,6 Milliarden Euro ihr bisher schlechtestes Ergebnis hinnehmen mussten. Für die Jahre 2011 und 2012 hält die Gemeindeprüfungsanstalt ausgeglichene Zahlen für möglich. Die Talfahrt sei nur gestoppt worden, weil sich die Gewerbesteuereinnahmen stabilisiert hätten und die Investitionen drastisch gekürzt worden seien. Die kommunale Gesamtverschuldung steige dagegen weiter an.

Die Behörde prüft die Haushalts- und Wirtschaftsführung von Städten und Gemeinden mit mehr als 4000 Einwohnern, Landkreisen und dazugehörigen Verbänden und kommunalen Stiftungen. Sie stellt insgesamt ein gutes Zeugnis aus: „Die Kommunen haben sich verantwortungsvoll in der Krise verhalten“, sagte GPA-Präsident Notheis. Haushalte seien konsolidiert und Investitionen gestreckt worden. Die Städte und Gemeinden hätten ihre Aufgaben insgesamt gesetzmäßig und weit überwiegend „auf gutem Niveau“ erfüllt.

Es gibt auch Betrug und Misswirtschaft, doch das sind nach Feststellung der Prüfer Einzelfälle. Wie in Sersheim (Kreis Ludwigsburg), wo eine ehemalige Angestellte über Jahre mehrere hunderttausend Euro veruntreut haben soll. „Es sind langjährige Mitarbeiter, denen grenzenlos vertraut wird“, stellte Notheis fest. Ganz wichtig sei bei der Kassensicherheit deshalb das Vier-Augen-Prinzip.

Schwachstellen sieht er auch bei der Vergabe von Bauaufträgen. Dabei gehe es weniger um Günstlingswirtschaft, sondern um handwerkliche Fehler – wenn zum Beispiel ein Schwimmbad unter politischem Druck schnell hochgezogen werden soll.

Die Liste der reichsten Gemeinden führt den Prüfern zufolge die Gemeinde Weissach (Kreis Böblingen) an, wo das Kompetenzzentrum der Porsche-Entwicklung angesiedelt ist. Schlusslicht ist die Stadt Aulendorf (Kreis Ravensburg), die so tief in den roten Zahlen steckt, dass sie um ihre weiterführenden Schulen bangen musste. Die finanzielle Schieflage war in den vergangenen 20 Jahren vor allem durch Misswirtschaft bei den Kurbetrieben verursacht worden.

Kritisch sieht Notheis das Ziel, bis 2013 bundesweit 750 000 Betreuungsplätze für Kleinkinder bereitzustellen: „Kindergarten zum Nulltarif ist eine tolle Geschichte. Aber es muss finanziert werden können.“ Kommunen müssten dafür zum Beispiel entweder die Gewerbesteuer erhöhen, umschichten oder Kredite aufnehmen.

Dank der Konjunkturprogramme von Bund und Land investierten Städte und Gemeinden. Die Belastung durch den Eigenanteil hat aber vielerorts dazu geführt, dass die finanziellen Reserven drastisch zurückgingen. Die Nettosteuereinnahmen – die Einnahmen nach Abzug der zu zahlenden Umlagen – konnten sich nach dem drastischen Einbruch 2009 mit knapp 10 Milliarden Euro auf niedrigem Niveau stabilisieren. Besonders stark (plus 23 Prozent) stiegen „Bagatellsteuern“ wie Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer. Damit kassierten die Kommunen insgesamt 133 Millionen Euro. (lsw)