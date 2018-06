Iffezheim (dpa/lsw) - Mit einem After-Work-Renntag ist am Donnerstag auf der Galopprennbahn in Iffezheim die diesjährige Große Woche zu Ende gegangen. Erstmals in ihrer Geschichte umfasste die Rennwoche acht statt sechs Renntage. Der Veranstalter Baden Racing zeigte sich mit dem Verlauf der beiden Abendrenntage am Mittwoch und Donnerstag hochzufrieden. „Die Besucher scheinen einen solch entspannten Renntag zu genießen“, sagte Geschäftsführer Benedict Forndran.

Erfolgreichster Jockey der Großen Woche war der fünffache deutsche Champion Andrasch Starke, der insgesamt zehn Rennen gewinnen konnte und am Sonntag mit Danedream im Großen Preis von Baden gesiegt hatte. Der amtierende deutsche Meister Filip Minarik kam auf neun Erfolge. Mit vier Siegen war der Kölner Trainer Waldemar Hickst erfolgreichster Trainer der Rennwoche auf dem Hippodrom vor den Toren Baden-Badens.

