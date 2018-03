Geldforderungen waren Grund der Mannheimer Massenschlägereien

Mannheim (dpa/lsw) - Geldforderungen haben die Massenschlägereien in Mannheim nach Erkenntnissen der Polizei ausgelöst. Es seien inzwischen mehrere Menschen vernommen worden, teilten Mannheimer Staatsanwaltschaft und Polizei am Dienstag mit. Am vergangenen Freitag waren zwei Gruppen mehrmals aneinandergeraten. Den Angaben zufolge kamen dabei vor allem Waffen wie Schlagringe, Baseballschläger, aber auch Stuhlbeine zum Einsatz. Laut Polizei gingen bei einer Schlägerei bis zu 40 Menschen aufeinander los.

Pressemitteilung