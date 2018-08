Geldautomaten in drei Bundesländern gesprengt: Festnahmen

Die vier Tatverdächtigen, die am Dienstag in den Niederlanden festgenommen wurden, sollen an einer Reihe von Geldautomaten-Sprengungen in Rheinland-Pfalz, Hessen und Baden-Württemberg beteiligt gewesen sein. Beamte der Kriminaldirektion Mainz hätten bei den Ermittlungen eng mit den niederländischen Kollegen und Europol zusammengearbeitet, teilte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit. Für welche Geldautomatensprengungen die festgenommenen Männer genau verantwortlich sind, werde jetzt ermittelt, erklärte eine Sprecherin.

Die niederländischen Behörden hatten Tags zuvor vermeldet, den Männern werde vorgeworfen, in der Nacht zum 27. März im Karlsruher Stadtteil Knielingen einen Geldautomaten gesprengt zu haben.

Die Festgenommenen sollen zu einer größeren Gruppe von Kriminellen gehören, die von den Niederlanden aus operieren. Am Vortag hatte die niederländische Polizei mitgeteilt, dass die Auslieferung der Verdächtigen nach Deutschland beantragt worden sei, dies bestätigte die Staatsanwaltschaft Mainz zunächst nicht.

Nach den Festnahmen in Amsterdam sowie im Ort Nieuwegein nahe Utrecht wurden laut Polizei die Wohnungen der Verdächtigen durchsucht. Die Beamten beschlagnahmten Bargeld und Wertgegenstände, darunter einen Sportwagen.

