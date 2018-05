Unbekannte haben einen Bankautomaten in einem Einkaufszentrum im südhessischen Viernheim unmittelbar an der Landesgrenze zu Baden-Württemberg gesprengt. Die flüchtigen Täter hätten mehrere Geldkassetten erbeutet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Höhe der Beute war zunächst unklar.

„Zwischen den Sicherheitsbehörden gibt es einen steten regelmäßigen Informationsaustausch - selbstverständlich auch in dieser Sache“, sagte ein Mitarbeiter der Polizei im benachbarten Mannheim. In der Vergangenheit war es auch in Nordbaden zu Sprengungen gekommen. Experten schließen eine professionelle Bande als Täter nicht aus.

In Viernheim (Kreis Bergstraße) waren Anwohner am frühen Morgen durch einen Knall aufmerksam geworden. Nach der Sprengung sollen drei bis vier Männer in einem tiefergelegten schwarzen Wagen davon gefahren sein. Die Explosion wurde der Polizei zufolge wohl mit Einleiten von Gas ausgelöst und beschädigte bei Geschäften in der Nähe die Scheiben. Auch die Deckenverkleidung über dem Geldautomaten wurde teilweise zerstört. Die Höhe des Schadens konnte zunächst nicht beziffert werden. Eine Großfahndung verlief zunächst ohne Erfolg.

In Baden-Württemberg sind 2017 weniger Bankautomaten gesprengt worden als im Jahr davor. Das hatte das Landeskriminalamt in Stuttgart im Januar mitgeteilt. Allerdings stieg die Zahl der Fälle, in denen die Täter Beute machten. So kamen die Unbekannten im vergangenen Jahr in zehn Fällen an das Geld heran - das gelang ihnen 2016 nur in vier Fällen. Insgesamt wurden 2017 in Baden-Württemberg 17 Automaten gesprengt, 5 weniger als noch vor zwei Jahren.

