Geldautomat in Bank gesprengt: Hoher Sachschaden

Der Geldautomat im Vorraum einer Bank in Bondorf (Kreis Böblingen) ist am Donnerstag von Kriminellen gesprengt worden. Der Schaden am Gebäude beträgt rund 250.000 Euro, wie die Polizei mitteilte. In den frühen Morgenstunden habe der Lärm der Explosion die Anwohner aus dem Schlaf gerissen. Die unbekannten Täter sollen unmittelbar danach zwei Müllsäcke zu einem Auto getragen haben. Die Höhe des erbeuteten Bargelds ist unbekannt. Sie flüchteten anschließend wohl Richtung Autobahn 81. Die Fahndung nach den vermutlich drei Tätern blieb zunächst erfolglos.

Mitteilung

