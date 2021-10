Geldautomat im Ortenaukreis gesprengt

Unbekannte haben einen Geldautomaten im Ortenaukreis gesprengt. Ein Anwohner hörte einen Knall und beobachtete mehrere maskierte Menschen, die den Geldautomaten leer räumten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Mit dunklen Autos flüchteten die Unbekannten in der Nacht zum Dienstag vom Tatort.

Die Kriminalpolizei begann am Dienstagmorgen mit der Spurensuche vor Ort in Rheinau. Der Bankpavillon sei komplett zerstört. Die Schadenshöhe konnte am Dienstagmorgen noch nicht beziffert werden. Die Ermittler bitten um Hinweise aus der Bevölkerung.

