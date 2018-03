Das klingt gut: mehr Geld für marode Straßen, Brücken, Landesgebäude. Doch hinter dieser Ankündigung der grün-schwarzen Regierung steckt eine umstrittene Änderung gesetzlicher Vorgaben. Statt wie derzeit vorgesehen in wirtschaftlich guten Zeiten Schulden abzubauen, will sich die Koalition Luft für zusätzliche Ausgaben schaffen. FDP und Steuerzahlerbund protestieren, Grüne und CDU halten dagegen: Nur so könne der Sanierungsstau im Land aufgelöst werden. Das lohne sich angesichts derzeit niedriger Zinsen langfristig mehr, als Schulden zurückzuzahlen.

Aktuell hat Baden-Württemberg 46 Milliarden Euro Schulden. Mehr sollen es nicht werden, da sind sich Grüne und CDU einig. Deshalb kommt der Landeshaushalt 2017 ohne neue Kredite aus.

Trotz hoher Steuereinnahmen ist es für das Land ein Kraftakt, diese selbst gesteckten Ziele zu erreichen. Grund: Jährlich fehlen etwa 2,3Milliarden Euro im Haushalt. Wie von Finanzministerin Edith Sitzmann (Grüne) gefordert, erbringen alle Ministerien 2017 zusammen Einsparungen von 370 Millionen Euro pro Jahr. Gleichzeitig wird investiert, etwa in die Bildung: Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) bekommt mit mehr als 50Millionen Euro jährlich über ein Drittel der für die zusätzlichen Aufgaben vorgesehenen 150Millionen Euro. Das Innenministerium erhält unter anderem Geld für 381 Stellen zur Entlastung der Polizei. Justizminister Guido Wolf (CDU) darf 74Richter und Staatsanwälte, 67Vollzugsbeamte und 21 Wachmeister an Gerichten einstellen.

Mit einer Änderung der Landeshaushaltsverordnung wollen sich Grüne und CDU Luft für weitere Ausgaben schaffen. Diese sieht bisher Folgendes vor: Nimmt das Land deutlich mehr ein als vorhergesagt, muss es damit Kredite tilgen. 2017 dürfte das Land gemäß der Vorgaben knapp 950Millionen Euro Schulden machen – was man 2017 zwar nicht tut, aber gesetzlich möglich wäre es. Diese Summe gilt gleichzeitig als Obergrenze für Einnahmen, die die Regierung ausgeben darf, ohne Kredite tilgen zu müssen. Die Experten im Finanzministerium gehen davon aus, dass 2017 deutlich mehr Geld in die Landeskassen fließt. Damit würde die Rückzahlungsregel erstmals greifen. Nun soll die Vorgabe so erweitert werden, dass das Land seine Mehreinnahmen anders verwenden darf. 123 Millionen gehen dem Plan zufolge in die Sanierung der Infrastruktur, dieselbe Summe legt das Land für Defizite zurück, die aus dem Rückkauf von EnBW-Aktien durch die damalige Landesregierung anfallen. „Wir müssen nicht nur unsere expliziten Schulden zurückfahren, sondern uns ebenso um den Erhalt unserer Vermögenswerte und unserer Infrastruktur kümmern“, begründete der Grünen-Fraktionsvorsitzende Andreas Schwarz. Sonst würden die Kosten für Sanierungen weiter steigen und künftige Generationen belasten.

Kritik: Besser Bürger entlasten

Steuerzahlerbund und FDP halten die Änderungen für falsch. Tenor: Man müsse sparen, statt sich Ausnahmen zu genehmigen. „Das öffnet Tür und Tor für grün-schwarze Wohltaten vor Ort, und mögliche Entlastungen der Bürger sind nicht mehr in Sicht“, so FDP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke. Sein Pendant von der CDU, Wolfgang Reinhart, verteidigte die Pläne: „Wir machen keine neuen Schulden und erhöhen die Steuern nicht. Unter diesen Voraussetzungen hält die CDU-Fraktion die Vorschläge für zielführend, um in Sanierungen zu investieren.“

Am Dienstag beraten Grüne und CDU über die Pläne, eine Woche später der Ministerrat. Im Dezember folgt die Debatte im Landtag.