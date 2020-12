Geklauter Reisebus aus Oberderdingen taucht bei Paris auf

Ein Reisebus ist in Oberderdingen (Kreis Karlsruhe) gestohlen und tags darauf bei Paris entdeckt worden. Nach Polizeiangaben brachen Diebe in der Nacht zum Dienstag in das Büro des Unternehmens ein, entwendeten den Busschlüssel und fuhren mit dem Bus aus der Fahrzeughalle. Am folgenden Nachmittag entdeckte ein Passant den abgestellten Bus in der Nähe von Paris. Den Angaben vom Mittwoch zufolge waren bereits französische Kennzeichen angebracht. Die französische Polizei stellte den Bus sicher.

