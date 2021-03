Geistig verwirrte Frau sticht in Bahn auf Mitfahrerin ein

Eine geistig verwirrte Frau hat in einer Stuttgarter Stadtbahn eine 51-jährige Mitfahrerin unvermittelt angegriffen und ernsthaft verletzt. Nach Angaben der Polizei stach die 32 Jahre alte Täterin am Donnerstagmorgen mit einem nicht näher benannten spitzen Gegenstand auf ihr Opfer Richtung Kopf und Oberkörper ein. Andere Passagiere schritten ein. Sie unterbanden die Attacke und alarmierten die Polizei. Die 51-Jährige ist in einem Krankenhaus. Die andere Frau wurde in eine geschlossene Einrichtung eingeliefert.

