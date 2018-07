Esslingen (dpa/lsw) - Eine 86 Jahre alte und betrunkene Geisterfahrerin hat bei zwei Unfällen einen Mann leicht verletzt und einen Schaden von rund 29 000 Euro verursacht. Die alte Dame bog nach Angaben der Polizei vom Montag zunächst bei Reichenbach (Kreis Esslingen) falsch auf die Bundesstraße 10 in Richtung Stuttgart ab. Ein entgegenkommendes Fahrzeug wich links aus und schleuderte über die Fahrbahn in die rechte Leitplanke. Die 47-jährige Fahrerin blieb unverletzt. Die Falschfahrerin bemerkte nichts und fuhr unverdrossen weiter in Richtung Göppingen. Wenig später stieß sie mit dem Auto eines 42-jährigen zusammen, der leicht an der Hand verletzt wurde. Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden und die 86-Jährige ihren Führerschein abgeben.