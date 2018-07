Als ein 30-Jähriger mit seinem Fiat gegen 23.40 Uhr auf der rechten Fahrspur der B 28 von Tübingen in Richtung Reutlingen fuhr und sich etwa 800 Meter vor der Abfahrt in Richtung Stadtmitte befand, kam ihm plötzlich auf seiner Fahrspur ein Geisterfahrer entgegen, berichtet die Polizei am Freitag.

Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fiatfahrer aus. Dabei verlor er allerdings die Kontrolle über seinen Wagen, schleuderte nach rechts von der Fahrbahn und prallte gegen die Leitplanke. Während der 30-jährige Fahrer den Aufprall unversehrt überstand, dürfte an seinem Fiat wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von 5000 Euro entstanden sein, berichtet die Polizei.

Der Geisterfahrer, der nicht unmittelbar in den Unfall verwickelt war, setzte anschließend seine Fahrt ohne anzuhalten und ohne Licht fort, wendete nach etwa 300 Metern und fuhr mit seinem schwarzen Audi oder BMW auf der Stadtautobahn in Richtung Reutlingen davon.

Der Geisterfahrer konnte noch nicht ermittelt werden. Die Reutlinger Polizei hofft deshalb auf Zeugenhinweise. Verkehrsteilnehmer, die den Vorfall beobachtet haben oder denen der Geisterfahrer schon vor dem Unfall oder danach aufgefallen ist und die Hinweise auf das Fahrzeug und vor allem auf das Kennzeichen geben können, werden gebeten, sich unter 07121/942-3333 zu melden. (szon)