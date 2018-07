Osnabrück/Leutkirch (dpa/lsw) - Ralf Geisenhanslüke wechselt als Chefredakteur von der „Schwäbischen Zeitung“ in Leutkirch zur „Neuen Osnabrücker Zeitung“. Wie das Medienhaus der „Neuen OZ“ am Dienstag in Osnabrück bekanntgab, soll Geisenhanslüke vor allem den crossmedialen Ausbau vorantreiben - also die Verbindung zwischen gedruckter Zeitung, Online-Ausgabe sowie Video- und weiteren digitalen Angeboten. Geisenhanslüke war 2008 zur „Schwäbischen Zeitung“ gekommen, der größten regionalen Abonnementszeitung in Baden-Württemberg mit einer verkauften Auflage von 176 000 Exemplaren. Zuvor war er stellvertretender Chefredakteur der Zeitung „Die Glocke“ in Oelde (Westfalen). Daher kenne er die Region bestens, teilte die „Neue OZ“ mit.