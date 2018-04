Gegner im Streit angefahren: Mann stürzt von Motorhaube

Eine Meinungsverschiedenheit zwischen zwei Männern um Autoreifen ist in Unterlauchringen (Kreis Waldshut) zu einem gefährlichen Streit eskaliert. Ein 26-Jähriger sei so wütend geworden, dass er in seinen Wagen gestiegen sei und seinen Kontrahenten auf die Motorhaube genommen habe, teilte die Polizei am Dienstag mit. Als das Auto demnach bremste, stürzte der 46-Jährige nach vorne auf einen Grünstreifen. Dort blieb der Mann verletzt liegen, während der Fahrer flüchtete. Er stellte sich später der Polizei und musste nach dem Streit, der sich am Ostermontag ereignet hatte, seinen Führerschein abgeben.

Mitteilung