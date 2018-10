SPD-Landeschefin Leni Breymaier bekommt Konkurrenz für den Vorsitz der Partei in Baden-Württemberg. Der Bundestagsabgeordnete Lars Castellucci will für den Posten kandidieren, wie er selbst und der SPD-Landesverband am Samstag mitteilten. „Die Lage der SPD in Baden-Württemberg lässt sich nicht schönreden, aber sie lässt sich ändern“, erklärte der 44-Jährige laut Mitteilung auf einer Konferenz der SPD-Kreisvorsitzenden in Stuttgart. „Darum werde ich als neuer Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg kandidieren.“

Der Landesparteitag der SPD mit der Wahl des Landesvorstands findet am 24. November in Sindelfingen bei Stuttgart statt. Castellucci ist stellvertretender Landesvorsitzender der SPD Baden-Württemberg und Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Rhein-Neckar. Breymaier führt die SPD im Land seit rund zwei Jahren.

„Ich freue mich über die ehrliche Kandidatur von Lars Castellucci“, sagte die 58-Jährige. „Jetzt haben wir die Chance, auf offener Bühne vor und mit unseren Mitgliedern zu debattieren, wenn nötig auch zu streiten, welchen Weg wir mit unserer Landes-SPD einschlagen wollen.“

Die SPD war bei der Landtagswahl 2016 auf 12,7 Prozent abgestürzt. Der damalige SPD-Landeschef Nils Schmid trat ab. Leni Breymaier - die damalige Verdi-Landeschefin - übernahm die Parteiführung. Die Umfragewerte wurden nun aber schlechter statt besser - die SPD im Südwesten lag zuletzt bei 11 Prozent.

„Die SPD muss wieder die Partei des Fortschritts werden“, betonte Castellucci am Samstag. „Wenn wir Baden-Württemberg zum fortschrittlichsten Bundesland machen wollen, müssen wir die modernste Landespartei werden.“

Derzeit regiert Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Baden-Württemberg mit der CDU. Landtagswahl ist im Jahr 2021.