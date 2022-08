Gegen die Vermüllung des Schwarzwalds: Ein Mann räumt auf

René Engels hat ein ungewöhnliches Hobby: Er sammelt Müll. Der 28-Jährige aus Bühlertal (Kreis Rastatt) will damit ein Zeichen setzen gegen die Vermüllung des Schwarzwaldes. Denn diese wird zunehmend zum Problem - auch wegen Corona. Die Pandemie hat mehr Menschen in die Natur gelockt. Sie werfen oft einfach alles in den Wald - von der Zigarettenkippe über das Papiertaschentuch bis zum Kaffeebecher.

„Ich wünsche mir, dass jeder seinen Müll wieder mitnehmen würde“, sagt Engels. Müll aufräumen liegt durchaus im Trend: So sammelten im September vergangenen Jahres Zehntausende von Freiwilligen europaweit am Rhein und an anderen Flüssen Müll beim „Rhine Clean Up“ (Rheinsäuberung).

Gemeinsam für den Schwarzwald

