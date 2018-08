Eine Gruppe von etwa 6 bis 15 Angreifern hat einen 36 Jahre alten Mann in Heidelberg zusammengeschlagen und schwer verletzt. Mindestens einer der Täter habe dem am Boden liegenden Mann mehrfach von oben auf den Kopf getreten, teilte die Polizei in Mannheim mit. Der 36-Jährige habe bei der Attacke in der Nacht zum Sonntag schwerste Kopf- und Gesichtsverletzungen erlitten, sei aber nicht in Lebensgefahr. Den Angaben zufolge schlug ein 31 Jahre alter Bekannter des Mannes in der Folge auf zwei Unbeteiligte ein, da er sie auch für Angreifer hielt. Die Hintergründe waren zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen der Tat.

Kurz zuvor in derselben Nacht hatte eine Gruppe von 15 Personen einen 18-Jährigen und eine 17-Jährige in Heidelberg angegriffen. Laut Polizei ist von einem Zusammenhang aber zunächst nicht auszugehen.

