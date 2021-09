Gefangener setzt Decke in JVA Bruchsal in Brand

Wegen eines Brandes in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal (Kreis Karlsruhe) ist die Feuerwehr am Donnerstagmorgen ausgerückt. Ermittlungen zufolge hatte ein psychisch labiler Gefangener eine Decke in einem Raum angezündet, wie eine Sprecherin der Polizei am Vormittag mitteilte. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht. Wieso der Gefangene die Decke in Brand setzte, war zunächst unklar. Ach nähere Angaben zu dem Mann gab es nicht.

Wegen der starken Rauchentwicklung seien drei JVA-Mitarbeiter in eine Klinik gebracht worden. Sie sollten wegen möglicher Rauchgasvergiftungen untersucht werden, hieß es. Zum Gesundheitszustand des Gefangenen lagen der Sprecherin zufolge zunächst keine konkreten Informationen vor. Es sei geplant, den Mann in einer Einrichtung für psychisch kranke Menschen unterzubringen.

© dpa-infocom, dpa:210930-99-425433/3