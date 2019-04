Gefangene im Südwesten erwirtschaften 35,9 Millionen Euro

Häftlinge in Südwest-Gefängnissen erarbeiten Millionen für den Staatshaushalt im Land: Im vergangenen Jahr haben rund 4700 Gefangene 35,9 Millionen Euro erwirtschaftet, wie die „Stuttgarter Nachrichten“ und die „Stuttgarter Zeitung“ berichten (Samstag). Nach Angaben des Justizministeriums in Stuttgart seien Häftlinge in 150 Arbeitsstätten der 17 Justizvollzugsanstalten tätig.

Mit dem in den Gefängnissen erarbeiteten Geld werden unter anderem neue Maschinen und Materialien sowie Personalkosten finanziert. „In unseren Gefängnissen soll nicht einfach Zeit abgesessen werden, wir wollen die Gefangenen auf ein Leben in Freiheit und Selbstverantwortung vorbereiten. Dafür ist ein geregelter Arbeitsalltag ebenso wichtig, wie der Erwerb beruflicher Qualifikationen“, sagte Justizminister Guido Wolf (CDU) den Zeitungen.

