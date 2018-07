Gefängnisstrafen für Kriegswaffen-Handel aus Ex-Jugoslawien

Wegen des Handels mit Kriegs- und anderen Waffen aus dem ehemaligen Jugoslawien sowie mit Drogen hat das Landgericht Ulm zwei Männer zu mehrjährigen Gefängnisstrafen verurteilt. Für sechs Jahre und sechs Monate soll nach dem am Freitag verhängten Urteil ein 63-Jähriger hinter Gitter, sein 42 Jahre alter Komplize für drei Jahre und neun Monate. Der Vorsitzende Richter Wolfgang Tresenreiter folgte damit weitgehend den Anträgen der Staatsanwaltschaft (Az.: 3 KLs 17 Js 7074/17).

Der 42-Jährige hatte demnach im Jahr 2017 in seiner Heimatregion um die Stadt Orašje im Norden von Bosnien-Herzegowina unter anderem ein Sturmgewehr des Typs Kalaschnikow, vier Handgranaten sowie Pistolen und Munition besorgt und nach Deutschland gebracht. Der 63-Jährige hatte die Waffen in seinem Gartengrundstück an der Donau bei Ulm versteckt. Bei dem Versuch, die Waffen und mindestens 50 Gramm Kokain zu verkaufen, war er an einen V-Mann der Polizei geraten und festgenommen worden. Die Granaten und das Sturmgewehr gelten nach deutschem Recht als Kriegswaffen.