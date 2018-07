Mannheim/Pforzheim (dpa/lsw) - Von dieser Art der Fortbewegung konnte die weltweit erste Autofahrerin nur träumen: 43 Autos mit alternativen Antrieben sind am Samstag zu einer Gedenkfahrt auf der Strecke aufgebrochen, die schon 1888 Bertha Benz zurücklegte. Am Morgen starteten die Teilnehmer der „Bertha Benz Challenge“ in Mannheim mit ihren Autos, die mit Elektro-, Hybrid- oder Wasserstoffantrieb ausgestattet sind. Nach Zwischenstopps in Ladenburg und Heidelberg erreichten sie am Nachmittag Bruchsal. Für den frühen Abend war die Ankunft in Pforzheim geplant. Am Sonntag sollte die Fahrt auf der historischen Ferienstraße „Bertha Benz Memorial Route“ zurück nach Mannheim gehen.

