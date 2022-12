Gedämpfte Stimmung im Südwesten, aber große Bereitschaft zur Aufnahme von Flüchtlingen

Wie zufrieden sind die Menschen in Baden-Württemberg mit der Arbeit der Landesregierung? Werden die richtigen Schwerpunkte gesetzt, wo wird nur geredet, wo wird gehandelt? Das wollten die Tageszeitungen in Baden-Württemberg in ihrer gemeinsamen Umfrage, dem BaWü-Check, genauer wissen und arbeiteten dafür mit dem Institut für Demoskopie Allensbach (IfD) zusammen. Das IfD befragt einmal im Monat im Auftrag der Tageszeitungen mehr als 1000 Menschen im Land, um repräsentative Ergebnisse zu erhalten. Das IfD gehört zu den namhaftesten Umfrage-Instituten Deutschlands, auf den Rat der IfD-Chefin Renate Köcher greifen Vorstandsvorsitzende, Regierungschefs und Verbände zurück. Die gedruckten Tageszeitungen in Baden-Württemberg erreichen jeden Tag mehr als fünf Millionen Menschen, hinzu kommen die Leserinnen und Leser auf den reichweitenstarken Onlineportalen der Tageszeitungen.

Angesichts von anhaltend hoher Inflation, Krieg und Unsicherheit ist die Stimmung der Bürger in Baden-Württemberg nach wie vor gedämpft. Das ergibt sich aus der gemeinsamen Umfrage, dem BaWü-Check, der Umfrage der Tageszeitungen in Baden-Württemberg. Befragt wurden 1060 Personen zwischen dem 16. und dem 25. November 2022. Sie wurden nach dem Zufallsprinzip ausgewählt.

Zwar sind ausgeprägte Befürchtungen in den letzten Monaten von 38 auf 32 Prozent zurückgegangen, aber dies hat nicht zu einem Anstieg der Hoffnungen geführt. Vielmehr ist der Anteil gewachsen, der mit Skepsis auf die kommenden zwölf Monate blickt, während nach wie vor nur jeder Fünfte hoffnungsvoll gestimmt ist.

Besonders gering ist der Hoffnungspegel in der weiblichen Bevölkerung und bei den 60-Jährigen und Älteren: Während 27 Prozent der Männer optimistisch gestimmt sind, gilt dies nur für 16 Prozent der Frauen.

Von den 60-Jährigen und Älteren sind 18 Prozent hoffnungsvoll gestimmt, von ihrer Enkelgeneration 29 Prozent. Dies ist jedoch gerade für die junge Generation ein ausgesprochen niedriger Wert, da im Allgemeinen die unter 30-Jährigen weit überdurchschnittlich optimistisch gestimmt sind. Dieser Pessimismus zeigt sich auch in bundesweiten Umfragen.

Kritik an staatlicher Steuerung

Die Flüchtlingsbewegung aus der Ukraine trifft auf ein deutlich anderes gesellschaftliches Klima als die Flüchtlingswelle 2015. Die Unterstützung für die Aufnahme weiterer Flüchtlinge ist groß, auch wenn sich viele eine Kontingentierung wünschen.

Immerhin 43 Prozent der Bevölkerung Baden-Württembergs bewerten es als selbstverständlich, dass die Flüchtlinge aus der Ukraine aufgenommen werden, ähnlich viele sehen die Bundesrepublik Deutschland in der moralischen Pflicht, Menschen in Not zu helfen und sie aufzunehmen.

39 Prozent machen sich Sorgen über die weitere Entwicklung der Flüchtlingswelle; 27 Prozent sind überzeugt, dass Deutschland im Moment zwar die Lage im Griff hat, aber überfordert sein könnte, wenn die Zahl der Flüchtlinge weiter deutlich wächst.

Und auch wenn die Mehrheit die Aufnahme weiterer Flüchtlinge unterstützt, werden die staatlichen Rahmenbedingungen durchaus kritisch gesehen: So machen sich 51 Prozent der Bevölkerung Sorgen über Pull-Effekte, dass aufgrund des Zugangs zu Sozialleistungen Flüchtlinge angezogen werden.

Aufnahmebereitschaft für Ukraine-Flüchtlinge

Die große Mehrheit der baden-württembergischen Bevölkerung spricht sich dafür aus, auch in den nächsten Monaten weitere Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen.

Insgesamt vertreten 73 Prozent der Bevölkerung diese Position, wobei sich jedoch ein Teil für eine Kontingentierung ausspricht: 39 Prozent votieren dafür, nur noch eine bestimmte Anzahl an Flüchtlingen aufzunehmen, während 34 Prozent dagegen dafür votieren, unbürokratisch so viele Flüchtlinge aufzunehmen wie möglich. Lediglich 18 Prozent möchten nur noch sehr wenige oder gar keine Flüchtlinge mehr aufnehmen.

Die Bürger, die davon ausgehen, dass der Flüchtlingszustrom aus der Ukraine ein vorübergehendes Phänomen ist und dass die meisten Flüchtlinge wieder zurückkehren werden, sprechen sich weit überdurchschnittlich dafür aus, unbürokratisch so viele Flüchtlinge aufzunehmen wie nur möglich. Dafür votieren in dieser Gruppe 50 Prozent, während nur fünf Prozent die Aufnahme weiterer Flüchtlinge verhindern möchten.

Unentschieden sind in dieser Frage auffällig wenige Bürger.

Ein Drittel signalisiert Gastfreundschaft

Jeder Dritte wäre auch grundsätzlich bereit, Flüchtlinge aus der Ukraine bei sich zu Hause aufzunehmen, wenn das von der Wohnsituation her möglich wäre. Auch wenn knapp die Hälfte der Bevölkerung sich das nicht vorstellen kann, ist die grundsätzliche Aufnahmebereitschaft bemerkenswert hoch.

Auch hier hängt die Haltung in beträchtlichem Maße davon ab, ob von einem vorübergehenden Aufenthalt der meisten Flüchtlinge ausgegangen wird: Diejenigen, die davon ausgehen, dass die meisten Flüchtlinge wieder zurückkehren werden, sind weit überdurchschnittlich grundsätzlich bereit, selbst Flüchtlinge aufzunehmen (46 Prozent), während sich nur 17 Prozent derjenigen, die von einem längeren Aufenthalt der Flüchtlinge ausgehen, die Aufnahme im eigenen Haushalt vorstellen können.

Bei den meisten der Aufnahmewilligen scheitert die Umsetzung der Aufnahmebereitschaft an den eigenen Wohnverhältnissen. Immerhin neun Prozent der Bevölkerung hätten jedoch die Möglichkeit, bei sich zu Hause Flüchtlinge aus der Ukraine aufzunehmen, 86 Prozent halten dies für unmöglich.

Angst vor Überforderung der Schulen

Kritisch wird die Situation an den Schulen gesehen. Unter den ukrainischen Flüchtlingen, die nach Baden-Württemberg gekommen sind, sind mehr als 20.000 Kinder und Jugendliche im schulpflichtigen Alter.

Lediglich sechs Prozent der Bevölkerung sind überzeugt, dass die Schulen dies ohne Weiteres bewältigen können; 42 Prozent sind dagegen überzeugt, dass die Schulen diese Herausforderung nur mit Schwierigkeiten bewältigen können, während 48 Prozent von einer völligen Überforderung der Schulen ausgehen.

Bürger, die von vielen Flüchtlingen am Ort oder in der näheren Region berichten, gehen tendenziell überdurchschnittlich oft von einer Situation der Überforderung aus.

Sehr häufig hängt die Einschätzung jedoch davon ab, ob sie davon ausgehen, dass die meisten Flüchtlinge wieder zurückkehren werden oder nur ein kleiner Teil. Diejenigen, die erwarten, dass ein Großteil der Flüchtlinge wieder in die Heimat zurückkehren wird, befürchten weitaus weniger eine völlige Überforderung der Schulen als diejenigen, die von einem dauerhaften Aufenthalt ausgehen.

20.000 geflüchtete Kinder und Jugendliche aus der Ukraine stellen Bildungswesen vor Probleme

Unterbringung in Turnhallen wird akzeptiert

Laut Umfrage berichten 13 Prozent der Bevölkerung von in Notunterkünfte umgewidmeten Turnhallen an ihrem Ort oder in der näheren Region. Weitere 15 Prozent sagen, dass diese Maßnahme geplant sei oder diskutiert wird.

Knapp die Hälfte der Bevölkerung ist jedoch mit diesem Thema nicht konfrontiert; das gilt insbesondere auf dem Land: 69 Prozent der Bevölkerung auf dem Land sind überzeugt, dass es solche Pläne bisher nicht gibt, in den Kleinstädten 52 Prozent, in Mittelstädten nur 40 Prozent. In den großen Städten sind nur 29 Prozent sicher, dass es derartige Maßnahmen oder Pläne bisher nicht gibt. Dies hat damit zu tun, dass sich ein großer Teil der städtischen Bevölkerung kein Urteil zutraut: Während nur jeder Fünfte auf dem Land oder in den kleineren Städten nicht weiß, wie die Maßnahmen und Pläne in Bezug auf die Turnhallen aussehen, gilt dies für 43 Prozent der Großstädter.

Die Grundhaltung zur Umwidmung von Turnhallen ist tendenziell überwiegend positiv: 44 Prozent finden die Nutzung von Turnhallen für Notunterkünfte in Ordnung.