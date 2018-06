Müllheim (dpa/lsw) - Die Geburtstagsfeier eines 19-Jährigen hat am frühen Sonntagmorgen am Bahnhof von Müllheim (Kreis Breisgau-Hochschwarzwald) auf tragische Weise geendet. Der 19-Jährige kletterte mit einem 18-jährigen Freund im Laufe der Feier auf eine Diesellok, wie die Polizei mitteilte. Dabei geriet er zu nahe an eine Hochstromleitung und bekam einen Schlag. Er stürzte aus über drei Metern in die Tiefe und erlitt tödliche Verletzungen.