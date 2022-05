Gebäude in Heidelberg brennt: 30 Menschen retten sich

In einem mehrstöckigen Gebäude in Heidelberg ist am Freitag ein Brand ausgebrochen. Rund 30 Menschen in dem Gebäudekomplex brachten sich nach Angaben einer Polizeisprecherin selbst in Sicherheit. Nach ersten Erkenntnissen wurde demnach niemand verletzt. Es gebe derzeit noch eine starke Rauchentwicklung.

Anwohnerinnen und Anwohner im Bereich der Speyerer Straße sollten deshalb Fenster und Türen geschlossen halten. Medienberichte, wonach es zu einigen Explosionen gekommen sein soll, konnte die Sprecherin weder bestätigen noch dementieren.

Die Ursache des Brandes sei noch völlig unklar, sagte sie.

